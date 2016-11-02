Кубів повідомив, як посилити позиції українського експорту на світових ринках

Україна повинна диверсифікувати напрямок експорту для посилення позицій виробників на світових ринках, повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter з посиланням на міністра Степана Кубіва.

"Диверсифікація експортних можливостей посилить позиції українського виробника на зовнішніх ринках", - сказав він.

За словами голови Мінекономрозвитку, створення національної експортної стратегії та залучення інвестицій можуть стати базою для економічної стабільності країни.

"Україна повинна зайняти своє унікальне місце в світових ланцюгах доданої вартості", - підкреслив міністр.

Читайте такожКубів назвав основні фактори економічного зростання 2017 року

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в січні-серпні 2016 року до січня-серпня 2015 року знизився на 9% – до 22,719 мільярда доларів, імпорт – на 0,9%, до 24,184 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс на 4,4% – до 8,601 мільярда доларів і склав 37,9% у загальному обсязі експорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 30% – до 2,226 мільярда доларів.