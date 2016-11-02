Кубів повідомив, як посилити позиції українського експорту на світових ринках
Диверсифікація експортних можливостей посилить позиції українського виробника на зовнішніх ринках.
Україна повинна диверсифікувати напрямок експорту для посилення позицій виробників на світових ринках, повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter з посиланням на міністра Степана Кубіва.
"Диверсифікація експортних можливостей посилить позиції українського виробника на зовнішніх ринках", - сказав він.
За словами голови Мінекономрозвитку, створення національної експортної стратегії та залучення інвестицій можуть стати базою для економічної стабільності країни.
"Україна повинна зайняти своє унікальне місце в світових ланцюгах доданої вартості", - підкреслив міністр.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в січні-серпні 2016 року до січня-серпня 2015 року знизився на 9% – до 22,719 мільярда доларів, імпорт – на 0,9%, до 24,184 мільярда доларів.
Обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс на 4,4% – до 8,601 мільярда доларів і склав 37,9% у загальному обсязі експорту.
Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 30% – до 2,226 мільярда доларів.