PayPal не планує в найближчий рік починати роботу в Україні – НБУ

Згідно з повідомленням на сторінці Національного банку України в мережі Facebook, про це заявив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку України Сергій Шацький.

"На жаль, міжнародна система інтернет-розрахунків PayPal, початок роботи якої очікують більшість українців, не має планів по роботі в Україні в найближчі 12 місяців. Але це не єдина подібна система, яка може цікавитися вітчизняним платіжним ринкомˮ, - цитуються в повідомленні слова Шацького.

Він зазначив, що одним з пріоритетів для НБУ є розвиток в Україні Сashless economy і регулятор наполегливо працює над прогресом в цьому напрямку.

"Головне, на чому повинні бути зосереджені спільні зусилля банківської системи, це зміна звичок українців, а це можливо, якщо пропонувати цікаві інноваційні платіжні рішення і вести постійну роз'яснювальну роботу про переваги безготівкових расчетовˮ, - сказав Шацький.

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За його словами, НБУ має можливість впроваджувати альтернативні інноваційні способи і методи розрахунків на базі національної платіжної системи "ПРОСТІРˮ, одночасно сприяти розвитку платіжного ринку і цифрових банківських послуг в Україні.

"Очікується, що впровадження подібних альтернативних способів безготівкових розрахунків дозволить збільшити частку безготівкових транзакцій на 10-15% ˮ, - додав він.

Довідка УНІАН. PayPal - міжнародна електронна платіжна система, що діє з 1998 року і стала найбільш популярною для розрахунків в інтернеті. PayPal використовують понад 230 млн людей у 190 країнах світу. PayPal виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи найвищу надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.