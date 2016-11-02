Депутати-мільйонери не гребували брати у держави гроші на житло

У 2015 році 119 народних депутатів, які задекларували не менше за мільйон гривень грошових активів отримували компенсацію на житло.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

За інформацією комітета, у десятку найзаможніших депутатів, які отримували компенсації на житло увійшли: Вадим Нестеренко, Олександр Вілкул, Євгеній Гєллєр, Руслан Демчак, Євгеній Мураєв, Борислав Розенблат, Геннадій Чекіта, Анатолій Денисенко, Олександр Пресман, Аркадій Корнацький.

Деякі із заможних депутатів задекларували житло, яке належить їм чи близьким родичам у київській приміській зоні.

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"Наприклад, Євгеній Гєллєр написав, що є власником будинку у майже тисячу квадратних метрів у передмісті Києва, в селищі Козин. Батько Руслана Демчака, згідно з декларацією народного депутата володіє будинком 337 кв.м у селищі Крюківщина, яке знаходиться в двох кілометрах від київської окружної дороги. Приміром, дружина народного депутата Михайла Добкіна, згідно з його декларацією, володіє двома квартирами в Києві. Втім, депутат також отримував компенсацію на житло", - повідомляє комітет.

На думку Олексія Кошеля, голови Комітету виборців України, після повноцінного старту електронного декларування цілком очевидно, що потрібно переглянути систему депутатських компенсації.

"Хоча повністю відмовлятися від неї теж не варто. Оскільки ми точно знаємо, що в парламенті є такі депутати, для яких ці гроші критично важливі", - додав він.