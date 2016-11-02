Гривня за день зміцнилася на 7 копійок - до 25,55 за долар

У середу, 2 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,52/25,55 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3550/28,3830 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5587 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 426 угод на суму 242,82 мільйона доларів.