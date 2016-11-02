Фонд гарантування розширив реєстр вкладників банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс у загальний реєстр вкладників банку "Михайлівський", які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування, ще 10,6 тисячі чоловік, повідомила прес-служба Фонду.

"Реєстр доповнено інформацією про 10626 вкладників на загальну суму майже 100 мільйонів гривень. Таким чином, гарантована сума до відшкодування з цього банку збільшилася з 1,228 мільярда гривень (станом на 31 жовтня 2016 року) до 1,327 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

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За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Як згодом з'ясував Фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.