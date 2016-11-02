Обсяг грошових переказів до України з початку року сягнув майже $1,9 мільярда

Обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, за попередніми даними, з початку поточного року склав 1,875 мільярда доларів США (в еквіваленті), з України – 268 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням на сторінці Національного банку України в мережі Facebook, про це повідомив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку України Сергій Шацький.

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За його словами, протягом дев'яти місяців цього року на території України надавали послуги 37 систем переказу коштів, з яких 22 системи, створено резидентами, і 15 систем, створено нерезидентами.

Він зазначив, що згідно з попередніми даними, за дев'ять місяців 2016 кількість активних платіжних карток в Україні зросла до 31,14 мільйона штук.

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, 2015 року склав 2,526 мільярди доларів США (у еквіваленті), що нижче на 34,9% показника за 2014 рік.