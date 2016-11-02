Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,55 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2555,8676 (2 листопада – 2558,4772)

100 EUR – 2835,7351 (2 листопада – 2820,7211)

10 RUR – 4,0303 (2 листопада – 4,0481)

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,52/25,55 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3550/28,3830 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5587 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 426 угод на суму 242,82 мільйона доларів.