Нацбанк запроваджує оновлені санкції проти Росії

НБУ оновив порядок застосування санкцій Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року.

Відповідну постанову №399 було опубліковано на сайті Національного банку України.

Постанова розроблена з метою продовження банкам України, небанківським установам, національному оператору поштового зв’язку реалізації механізму застосування санкцій до осіб, визначених рішеннями РНБО, уведеними в дію відповідними указами президента.

Також документ розроблено з метою надання можливості встановлення банком-емітентом особи власника електронного платіжного засобу для відмови у проведенні операцій з використанням електронного платіжного засобу особі-власнику до якої були застосовані санкції.

Крім того це рішення надає можливість капіталізації дочірніх банків, зареєстрованих відповідно до законодавства України, підсанкційними банками, для запобігання виведення з ринку українських банків, що, в свою чергу, може спричинити додаткове навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та бюджет України.

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Також постанова розроблена з метою заборони українським банками переказувати кошти на рахунки підсанкційних осіб та на власні рахунки українських банків, відкриті в підсанкційних особах, крім операцій, які матимуть на меті капіталізацію дочірніх банків, зареєстрованих відповідно до законодавства України.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна обмежила діяльність низки російських платіжних систем.