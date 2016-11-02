"Ощадбанк" погасив 850 мільйонів за кредитом рефінансування НБУ

Державний "Ощадбанк" 2 листопада погасив 850 мільйонів гривень кредиту рефінансування, виданого Національним банком України, повідомила прес-служба держбанку.

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За даними банку, в цілому до 2015 року "Ощадбанк" повернув НБУ 17,312 мільярда гривень, що становить майже 90% загальної суми кредитів рефінансування.

Довідка УНІАН. "Ощадбанк" за 9 місяців 2016 року отримав 410,7 мільйона гривень чистого прибутку проти 5,4 мільярда гривень збитку за аналогічний період 2015 року.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. 2015 року банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.