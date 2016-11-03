ФРС США зберіг базову ставку на попередньому рівні

Про це йдеться в комюніке за результатами листопадового засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), передає РБК.

Як зазначається в рішенні, в США продовжує зміцнюватися ринок праці. Показники безробіття практично не змінилися, однак зростання зайнятості було стійким. Крім того, спостерігається посилення зростання економічної активності порівняно зі стриманими темпами в першому півріччі.

Читайте такожКитайський юань включено в кошик резервних валют МВФ

У ФРС також назвали помірним зростання споживчих витрат, а бізнес-інвестиції в основний капітал охарактеризували як слабкі. За підсумками вересневого засідання ФРС вказувало на істотне зростання витрат домогосподарств.

«Інфляція трохи зросла з початку року, але як і раніше не перевищує довгостроковий цільовий показник в 2%. Це частково відображає зниження вартості енергоносіїв і цін на імпортовані товари, не пов'язані з енергетикою», — йдеться в прес-релізі.

Збереження ключової ставки передбачали численні аналітики. Так, в консенсус-прогнозі Bloomberg всі 90 опитаних економістів підтвердили відповідні очікування.