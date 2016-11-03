НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати українських "дочок"

10:51, 03 листопада 2016
Фінанси
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Регулятор забороняє банкам перераховувати кошти на рахунки підсанкційних осіб і на відкриття в підсканкційних установах власних рахунків українських банків, за винятком операцій з метою докапіталізації дочірніх банків.

Фото УНІАН

Національний банк України дозволив російським банкам, які потрапили в український санкційний список, докапіталізувати дочірні банки в Україні.

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Про це йдеться в постанові № 399 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654», яким НБУ оновив порядок застосування санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 16 вересня 2016 року.

Згідно з документом, НБУ забороняє банкам перераховувати кошти на рахунки підсанкційних осіб і на відкритя в підсканкційних установах власних рахунків українських банків, за винятком операцій з метою докапіталізації дочірніх банків.

Як зазначає Нацбанк, це дозволить надати можливість капіталізації дочірніх банків підсанкційними банками для запобігання виведення з ринку українських банків, що, в свою чергу, може надати додаткове навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Україна у пакеті санкцій проти Російської Федерації заборонила діяльність російських платіжних систем на території України. Відповідний указ, підписаний 17 жовтня президентом Петром Порошенком, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» опублікований на сайті президента.

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