Аргентина вирішила відмовитися від запропонованого Росією кредиту в $1,9 мільярда

Уряд Аргентини відмовиться від запропонованої Росією позики в 1,9 мільярда доларів на будівництво гідроелектростанції, повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство фінансів країни.

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Відомство заявило, що фінансові умови, запропоновані Росією, «перестали бути привабливими з того моменту, як Аргентина вийшла з дефолту». У міністерстві відзначили, що ринок кредитування зараз пропонує дешевші позики.

Росія в 2015 році запропонувала Аргентині позику на 20 років під 6,5% річних на будівництво ГЕС «Чіуїдо-1» на південному заході країни після того, як американський суд оголосив про технічний дефолт Аргентини за облігаціями, повідомляє «Дождь».

Пізніше країна досягла угоди з власниками облігацій, і вартість кредитів для Буенос-Айреса різко знизилася.

Угоду про співробітництво Росія і Аргентина підписали в 2012 році. В її рамках в Аргентині планувалося розвивати газову промисловість, а також побудувати ГЕС і атомну електростанцію.