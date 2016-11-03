НБУ надав двом банкам рефінансування на 720 мільйонів
11:36, 03 листопада 2016Фінанси
222
При цьому регулятор не уточнив, які саме банки отримали кошти.
НБУ надав двом банкам рефінансування / Фото УНІАН
Національний банк України надав двом банкам рефінансування на 720,2 млн грн під 16% річних, повідомляється на сайті регулятора.
Читайте такожНБУ дозволив російським банкам докапіталізувати українських "дочок"
«24 жовтня відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволені заявки двох банків у загальній сумі 720,2 млн грн з відсотковою ставкою у розмірі 16% річних», - йдеться в повідомленні.
При цьому НБУ не уточнив, які саме банки отримали кошти.
Як повідомляв УНІАН, заборгованість банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування на сьогоднішній день становить 74 млрд грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter