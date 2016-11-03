НБУ надав двом банкам рефінансування на 720 мільйонів

Національний банк України надав двом банкам рефінансування на 720,2 млн грн під 16% річних, повідомляється на сайті регулятора.

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«24 жовтня відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволені заявки двох банків у загальній сумі 720,2 млн грн з відсотковою ставкою у розмірі 16% річних», - йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ не уточнив, які саме банки отримали кошти.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування на сьогоднішній день становить 74 млрд грн.