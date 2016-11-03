Місія МВФ сьогодні почала роботу в Україні

Місія ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду в четвер розпочала роботу в Києві, повідомляється на сторінці Національного банку України в мережі Facebook.

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«Сьогодні в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Руденом», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз у Нацбанку триває планова зустріч місії з головою НБУ Валерією Гонтаревою та її заступниками Романом Борисенком, Катериною Рожковою і Олегом Чурієм.

Нагадаємо, раніше датою приїзду місії називали 26 жовтня, проте потім Фонд змінив плани, керуючись внутрішніми причинами.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на 2017 рік на рівні 2,5% при інфляції рік до року на 8,5%. Водночас Фонд зберіг прогноз зростання ВВП на 2016 рік на рівні 1,5% при інфляції з розрахунку рік до року на рівні 13,5%. Рівень зовнішнього боргу в поточному році прогнозується в розмірі 141,3% ВВП.

Нагадаємо, Україна відновила партнерські відносини з Фондом у вересні. Пізно ввечері 14 вересня Фонд повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співробітництва з Україною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг уже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. до кінця цього року.