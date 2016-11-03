Гройсман пояснив, звідки у чиновників мільйони та чому вони не в банках

Банківська система України демонструє надійність, що є позитивним сигналом у тому числі для українських громадян, які можуть розміщувати в банках свої заощадження.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на питання про те, чому багато українських чиновників, які задекларували свої доходи, не розміщують готівкові кошти на банківських депозитах.

«Що стосується того, де знаходяться кошти... Це був такий загальнонаціональний тренд, коли банківська система була в занепаді. Сьогодні можемо сказати, що в 2016 році банківська система досить надійна. Це позитивний сигнал», - сказав Гройсман.

Також, за словами прем'єр-міністра, ділове минуле людей, які прийшли до влади з бізнесу, пояснює їхні доходи і фінансовий стан і одночасно дозволяє їм бути фінансово незалежними.

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«Не треба всіх мазати однією фарбою. Є люди, які прийшли у владу, але до цього працювали в бізнесі. Зрозуміло, що у них є певні доходи, - сказав він. - Я з 1995 року по 2005 рік працював у бізнесі і заробив свій статок. І слава Богу, у мене була можливість стати фінансово незалежним. І це дає мені можливість бути фінансово незалежним і далі».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив у декларації, що він і його дружина в цілому володіють $1,2 млн і 460 000 євро готівкою і колекцією розкішних годинників.

Як писав Reuters, українці шоковані деклараціями чиновників. Деякі задекларували мільйони доларів готівкою. Інші заявили, що володіють парками розкішних автомобілів, дорогими швейцарськими годинниками, ювелірними виробами з діамантами і великими ділянками землі.