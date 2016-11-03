Порошенко пообіцяв негайно підписати закон про спрощення експорту послуг

Президент України Петро Порошенко пообіцяв негайно підписати прийнятий парламентом сьогодні, 3 листопада, закон, що передбачає спрощення процедури укладання зовнішньоекономічних договорів, фінансової звітності при експорті послуг, а також скасування валютного контролю щодо операцій з експорту послуг, що в цілому має сприяти розвитку в Україні IT-індустрії і ринку фрілансерів.

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Про це голова держави повідомив під час виступу на Львівському економічному форумі.

«Я обов'язково підпишу ухвалений сьогодні закон про зняття адміністративних обмежень під час експорту послуг, - сказав Порошенко. - Більше не треба підписувати контракти при експорті послуг, наймати перекладачів, підписав електронний інвойс і йде експорт послуг. Це принципова лінія, яку демонструє наша команда».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг)» за основу і в цілому 270 голосами «за».

Як зазначається в пояснювальній записці до закону, він пропонує скасування обов'язкового укладення зовнішньоекономічного договору в письмовій формі і дає можливість його укладання в електронній формі шляхом прийняття публічної оферти, обміну електронними повідомленнями або шляхом виставляння рахунку (інвойсу). Закон забороняє банкам вимагати переклад документів з англійської на українську мову, а рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом, що має спростити процедури ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

За даними Державної служби статистики, за 2014 рік резиденти України надали послуги нерезидентам на суму майже 11,5 млрд дол., з яких послуги в сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг становлять 1,7 млрд дол., ділові послуги - на 1,25 млрд дол.