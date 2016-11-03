Гройсман переконує, що підвищення "мінімалки" не призведе до вибуху інфляції та запуску друкарського верстата
Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня запропонував наступного року вдвічі збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн.
Закладений урядом проект державного бюджету на 2017 рік зростання мінімальної заробітної плати до 3200 грн не призведе до «катастрофічного» зростання цін або запуску друкарського верстата, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідин Дарницького вагоноремонтного заводу.
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«Ніякого катастрофічного зростання цін на продукти не буде, не буде друкарських верстатів. Це реальні кошти, з реальної економіки, які будуть віддані українським громадянам, щоб їхня праця почала оцінюватися об'єктивно. Все будемо робити для того, щоб економіка почала працювати», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував наступного року вдвічі збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн. Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. За розрахунками Кабміну, мінімальну заробітну плату в Україні отримують приблизно 3,7 млн осіб.