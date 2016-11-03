Українці з січня зможуть оформляти пенсії в будь-якій точці України – Розенко

Українці з 1 січня 2017 року зможуть оформляти пенсії в будь-якій точці України без прив'язки до місця проживання або роботи, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

"Ми починаємо цей процес (реформування і модернізації Пенсійного фонду - УНІАН) з поступового переведення всіх пенсійних справ у електронний варіант, який дасть нам можливість створити єдину централізовану систему Пенсійного фонду. І вже з 1 січня почнеться впровадження абсолютно нового сервісу оформлення пенсій для наших громадян - пенсію можна буде оформити в будь-якій точці нашої країни, без прив'язки до місця проживання або роботи, як зараз", - цитує Розенка прес-служба.

Також, за словами Розенка, кожен працюючий українець матиме доступ до своєї пенсійної справи, де буде відображена інформація про накопичені внески та майбутній розмір пенсії.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр Розенко закликав уряд і парламент прискорити впровадження накопичувальної пенсії, зокрема, ухваливши відповідний законопроект.

Він зазначив, що відповідний законопроект №4608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій" вже перебуває на розгляді Верховної Ради.

Документ передбачає запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення з 1 липня 2017 року. Всі громадяни віком до 50 років будуть сплачувати внесок у накопичувальну систему, і ці гроші нагромаджуватимуться на їхніх персоніфікованих рахунках.