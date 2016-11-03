Дії ДВС у київському відділенні ПриватБанку незаконні - заява

3 листопада державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Головного теруправління в Києві в рамках виконання зведеного виконавчого провадження про стягнення з Приватбанку на користь кримських вкладників Сажневої Н.В. і ТОВ «Бривер» 7 376 743,31 грн. здійснюються незаконні дії щодо опису та вилучення грошових коштів у касі перерахунку віділення "Приватбанку", за адресою р. Київ, вул. Хрещатик, 46-а. Кошти, які ДВС намагається описати і вилучити в касі перерахунку не належать Банку, а належать клієнтам, що також суперечить нормам ЗУ «Про виконавче провадження».

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Як повідомили в банку, такі дії ДВС були незаконні, оскільки виконавче провадження повинно бути розпочате за місцезнаходженням юридичної особи — боржника в Дніпропетровську у Відділі примусового виконання рішень Головного тер управління Дніпропетровської області. Раніше, дане виконавче провадження вже відкривалося в Києві і за постановою начальника Відділу примусового виконання м. Києва передавалося в Відділ примусового виконання м. Дніпропетровська. Така передача була оскаржена Сажневою Н. В. в Деснянський районний суд Києва, який 21.09.2016 виніс негативне для Банку визначення.

На підставі вищевказаного визначення відбулася незаконна передача виконавчого провадження з Дніпропетровська назад до Києва, незважаючи на те, що визначення Банком оскаржене в апеляційному порядку, про що 27.10.2016 р. у Відділ м. Києва здано заяву з додатком ухвали апеляційного суду м. Києва від 26.10.2016 р. по справі №754/6373/16-ц про відкриття апеляційного провадження.

Засідання в суді апеляційної інстанції призначено на 09.11.2016 10:00 (суддя Українець Л. Д.).

Крім того, станом на 03.11.2016 р. діє визначення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2016 р. по справі №202/1828/16-ц про заборону державної виконавчої служби і її правонаступникам здійснювати будь-яке стягнення щодо Приватбанку.

Всі виконавчі дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Головного теруправління в м. Києві оскаржені Банком в судовому порядку Дніпропетровський окружний адміністративний суд, відкриті провадження, призначені судові засідання.