ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на поточний рік

16:11, 03 листопада 2016
Фінанси
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Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2016 року до 1,5%, але залишаємо в силі показник зростання в 2017 році на рівні 2%.

REUTERS

Один з ключових кредиторів України і найбільший кредитор приватного сектору української економіки Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,5% з 2%, але підтвердив прогноз зростання в 2017 році на рівні 2%.

Про це йдеться в звіті банку за країнам Східної та Центральної Європи.

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На думку фінансистів ЄБРР, геополітичні ризики залишаються чутливими для України, однак країна виходить з рецесії і повертається до економічного зростання після 16 місяців падіння економіки.

"Разом з тим, темпи відновлення економіки були дещо уповільнені політичною кризою початку року, - йдеться у звіті ЄБРР. - Ми знижуємо прогноз зростання за підсумками 2016 року до 1,5%, але залишаємо в силі показник зростання в 2017 році на рівні 2%".

ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час загальний обсяг кредитів перевищив 12 мільярдів євро в рамках 368 проектів. Це приблизно чверть від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, отриманих Україною від приватних інвесторів за весь час незалежності.

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