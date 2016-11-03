ЗМІ: Главою Держгеонадр може бути призначений фігурант кримінальних справ і корупціонер часів Януковича (документ)

Нацдержлужба України на своєму сайті опублікувала результати конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорії «А» – першого заступника і заступника Голови Державної служби геології та надр України, пише "Капітал".

Відомство контролює роздачу ліцензій та дозволів на видобування корисних копалин з надр і залишається одним з найбільш корупційних сфер держуправління.

Переможцем на вакантну посаду першого заступника Голови Державної служби геології та надр України став Микола Фощій.

Як повідомляє Укррудрпром, через нового керівника на Нацдержслужбу відразу ж обрушився шквал критики. Журналісти нагадали, що Микола Фощій працював генеральним директором державного підприємства «Південукргеологія» і був звільнений в 2016 році після проведення аудиту, який виявив нераціональне використання державних коштів, багатомільйонну заборгованість із зарплати перед працівниками, доведення до банкрутства держпідприємства і порушення антикорупційних законів.

Відповідно до методичних рекомендацій міністерства економіки України, підприємство було віднесено до «стану критичної неплатоспроможності». Загальна сума заборгованості досягла 17,6 млн грн з яких 10,2 млн грн склали борги по зарплаті та 7,3 млн грн – борги по податках. Серед причин доведення до банкрутства держпідприємства було зазначено приховування документації по заборгованості і ігноруванні комісії для розгляду причин, що спровокували проблеми.

При цьому основний борг і найбільші витрати були сформовані в період спільної роботи Фощія з одіозним біглим політиком Едуардом Ставицьким (Натаном Розенбергом за новим ізраїльським паспортом), який тоді обіймав посаду голови Держгеонадр. Таким чином, Микола Фощій потрапляє під пряму дію законодавства про люстрацію чиновників часів Януковича. У той же час, як повідомляє видання, крім неефективного менеджменту та співпраці зі Ставицьким, проти Фощія ще відкрито дві кримінальні справи.

Зокрема, у Шевченківському УП ГПНП в Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100100006725 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Йдеться про звинувачення, пов'язаних зі службовим підлогом – підробкою документів, що призвело до тяжких наслідків. За це порушення передбачається позбавлення волі від двох до п'яти років і заборону займати певні посади.

Також Жовтневим ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120160406500011716 від 21.04.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. А це безпідставна невиплата заробітної плати, вчинена умисно.

Ще в цьому році Громадська рада при Державній службі геології та надр України у зверненні прем'єр-міністру України, міністру екології, голів фракцій політичних партій «Народний Форнт» і «Блок Петра Порошенка», а також Національного антикорупційного бюро України вказав на порушення Миколою Фощієм ст. 9 Закону України «Про протидію та запобігання корупції», оскільки будучи керівником державного підприємства він призначив своїм заступником власного сина. Це прямо заборонено законодавством України.

По кількості і тяжкості порушень, Микола Фощій не міг бути допущений до конкурсу на державну посаду.

За словами голови Всеукраїнської громадської організації «Громадська комісія по боротьбі з корупцією» Олександра Бакуменка, мета відкритих конкурсів – це заміщення вакантних державних посад не тільки професійно компетентними людьми, але і не причетних до корупційних схем. «Ми обурені таким вибором Нацдержслужби, так як це дискредитує саму ідею відкритих конкурсів та прихід у владу нових осіб. Саме Нацдержслужба сьогодні формує репутаційний імідж української політики і не повинна йти на компроміси. Для нас залишаються незрозумілими мотиви і критерії оцінки переможців, а також ігнорування антикорупційних розслідувань і люстраційних організацій», – говорить Бакуменко.

Не менш категоричний і виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах, який розкритикував конкурс на заміщення керівних посад у Держгеонадра України на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Хоча повноцінного керівника служби немає вже два роки (!), заступників у команду вирішили підібрати завчасно. Кандидати, які пропрацювали в системі роками, раптом вирішили стати на шлях європейських реформ і все змінити на краще. Чітких і у справі відповідей на питання виборчої комісії було критично мало, особливо щодо першочергових завдань. Навіть багато очевидних речей часто звучали непереконливо. Одним словом, мерзенна печаль. Крім того, вразила вибірковість питань до одного з переможців, які стосувалися виключно його кар'єрного шляху, професійних досягнень і цілей – хоча ставлю лайк за проявлену цікавість до кількох кримінальних проваджень проти нього», – пише Опімах. Тому голова Асоціації газодобувних компаній взагалі ставить під сумнів потреба в таких конкурсах, адже вони себе дискредитували. «Яка їхня ціль і яка з них користь, коли, схоже, просто відбувається номер. Хочете ефективних змін – шукайте професійних людей з репутацією і свіжим поглядом, які будуть по-справжньому мотивовані на реальні реформи в нашій країні», - переконує Опімах.

У мережі виклали відео конкурсної комісії з Миколою Фощієм, де він виправдовується за вчинені порушення перед конкурсною комісією. ЗМІ припускають, що протягує призначенням Миколи Фощия нинішній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який не знайшов спільну мову з в. о. керівника Держгеонадр Миколою Бояркіним.

Як зазначає видання, журналісти вже звернулися із запитами до Міністерства екології та природних ресурсів України, Національну поліцію України, Державну фіскальну служби, Департамент з питань люстрації Міністерства юстиції України, Національне антикорупційне бюро та інші відомства з питаннями про те, як Микола Фощій міг пройти конкурс Держгеонадра, правомірності розгляду його кандидатури, проходження люстраційної комісії та інші.