Гривня на міжбанку "поступилася" долару на 6 копійок

У четвер, 3 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,59/25,61 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,3550/28,3730 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4010/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5948 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 516 угод на суму 266,4 мільйона доларів.