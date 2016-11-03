"Десятки мільйонів і жодної копійки податків": голова Миколаївської ОДА Савченко продав "золотий" гектар - юрист

Про це на своїй сторінці у Facebook написав юрист Клім Братківський.

"Я вам скажу, що це реально "золотий" гектар. Все дуже просто, в 2010 році він безкоштовно отримав 2 га, один з яких у тому ж 2010 році, увагу, затримайте дихання, продав одній компанії за 96 503 763,00 грн. - Це у той час приблизно $12 000 000 або $1200 за 1 кв. м. Та головне, Савченко Олексій Юрійович не заплатив ні копійки податків з отриманих 96 503 763 грн", - написав юрист, посилаючись на е-декларацію Савченка.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації, народний депутат Олексій Савченко виконав конкурсне завдання швидше інших конкурсантів, але допустив численні помилки.

Журналісти отримали доступ до документів презентації і результатів тестової роботи Савченко і кандидатів, які з ним змагалися.