Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,59 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2559,4826 (3 листопада – 2555,8676)

100 EUR – 2831,8115 (3 листопада – 2835,7351)

10 RUR – 4,0304 (3 листопада – 4,0303)

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Як повідомляв УНІАН, 3 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,59/25,61 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3550/28,3730 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4010/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5948 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 516 угод на суму 266,4 мільйона доларів.