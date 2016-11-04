МВФ схвалив реструктуризацію боргів ТКЕ та ЖКГ за енергоносії, - Андрієвський

Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив народний депутат від БПП, перший заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський.

«Це дійсно дуже важливий законопроект. Він багато в чому повторює законопроект №2706, який було проголосовано, але заветовано президентом на вимогу міжнародних фінансових організацій. Тут є цілий ряд новацій. І найголовніше, що цей законопроект принципово погоджено з Міжнародним валютним фондом. Він не заперечує проти таких заходів. За законопроект проголосували всі фракції, крім «Батьківщини». Я впевнений, що нам вдасться переконати і президента, що законопроект потрібно підписувати», - заявив нардеп.

Андрієвський додав, що напередодні подачі законопроекту №5273 уряд провів велику роботу – погодив документ з Мінфіном, «Нафтогазом» та міжнародними фінансовими організаціями. У найближчі дні його мають поставити на голосування в другому читанні.

«Законопроект спрямований на оздоровлення галузі, в першу чергу, теплокомуненерго та підприємств, які надають централізоване водопостачання та водовідведення – це водоканали. Він передбачає реструктуризацію боргів на 5 років. Після виплати основного тіла боргу – списання штрафів та пені, які фактично заганяють галузь в безвихідну ситуацію. Щось подібне було зроблено в 2006-2008 роках по обленерго, і сьогодні ці підприємства більш-менш здорові. Тому виходить ситуація, що, прийнявши цей закон, ми зможемо ситуацію в галузі серйозно нормалізувати за рахунок цих взаємних заліків», - підкреслив парламентар.

Читайте такожМісія МВФ сьогодні почала роботу в Україні

За його словами, законопроект також передбачає механізми, які оздоровлять взаємини між «Нафтогазом» і підприємствами ЖКГ, та дозволять уникнути повторення ситуації.

«Це радикальна міра, яка дає можливість списати всі ці фінансові перегини, які виникли в результаті несвоєчасної оплати з боку держави, неврахування в різниці в тарифах у бюджетах місцевих рад. Крім того, згідно із законом неможливо встановлювати тарифи нижче собівартості. Відповідно, пені та заборгованостей виникати не буде. Відносини в галузі повинні вийти на фінансово здоровий рівень», - резюмував Дмитро Андрієвський.

Як повідомлялося, урядовий законопроект №5273 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії» 20 жовтня пройшов перше читання в парламенті і був направлений на доопрацювання в комітети.

Раніше, член парламентського комітету з ПЕК Лев Підлісецький заявив, що заборгованість підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» виникла через дискримінаційну державну політику.