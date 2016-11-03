Підготовлений до другого читання проект держбюджету є чесним і прорахованим - Гройсман

Проект державного бюджету на 2017 рік, підготовлений урядом до другого читання в парламенті, є чесним і прорахованим, повідомив в ході позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він повідомив, що ключові статті - про підвищення зарплат вчителям і лікарям, а також макропоказники бюджету в частині зростання економіки на 3% - збережені.

"Однак люди повинні відчути це зростання", - зазначив глава уряду.

"Однак люди мають відчути це зростання, це зростання має реально позначитися на реальних доходах - зазначив голова уряду. - Бюджет, який зараз підготовлений до другого читання, це бюджет, який збалансований і реальний".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету на 2017 рік 15 вересня на позачерговому засіданні. Під час його презентації прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Документ передбачає доходи в сумі 706,269 мільярда гривень, витрати – 775,265 мільярда гривень та граничний обсяг дефіциту на рівні 77,547 мільярда гривень.

Макропоказники проекту бюджету були затверджені в червні поточного року. Вони передбачають зростання ВВП 2017 року на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за 1 долар.

Наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила бюджет до розгляду та 20 жовтня прийняла бюджет в першому читанні. Водночас парламентарії підготували і подали в уряд 1165 поправок до бюджету на загальну суму понад 960 мільярдів гривень, однак більшість поправок були відхилені через незбалансованість витрат і доходів.