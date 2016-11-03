Кабмін затвердив проект держбюджету на 2017 рік з підвищеною "мінімалкою"

Макропоказники проекту бюджету було затверджено в червні цього року. Вони передбачають зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за 1 долар.

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Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.

Водночас Кабмін затвердив ряд супутніх законопроектів і також направив їх на розгляд до парламенту.