Кабмін затвердив проект держбюджету на 2017 рік з підвищеною "мінімалкою"
21:23, 03 листопада 2016Фінанси
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Кабінет міністрів України затвердив і передав на друге читання до Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік без зміни макропоказників. Відповідне рішення було ухвалено під час позачергового засідання уряду.
Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн / УНІАН
Макропоказники проекту бюджету було затверджено в червні цього року. Вони передбачають зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за 1 долар.
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Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.
Водночас Кабмін затвердив ряд супутніх законопроектів і також направив їх на розгляд до парламенту.
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