Збільшення "мінімалки" залучить до бюджету ще 38 мільярдів - міністр соцполітики
Збільшення мінімальної зарплати хочуть здійснити за рахунок детінізації, економічного зростання та справедливого розподілу бюджетних ресурсів.
Збільшення мінімальної заробітної плати спричинить додаткове залучення до державного бюджету за рахунок детінізації, економічного зростання і справедливого розподілу бюджетних ресурсів - близько 38 мільярдів гривень, повідомив журналістам міністр соціальної політики України Андрій Рева.
"Все прораховують не абстрактно, а виходячи з логіки ситуації в країні, - сказав міністр. - Близько 38 мільярдів гривень додатково буде залучено до бюджету... і така ж сума піде на виплати", - зазначив чиновник.
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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував у наступному році в два рази збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 гривень замість 1600 гривень.
Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.
За розрахунками Кабміну, мінімальну заробітну плату в Україні отримують близько 3,7 мільйона осіб.