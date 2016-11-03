Збільшення "мінімалки" залучить до бюджету ще 38 мільярдів - міністр соцполітики

Збільшення мінімальної заробітної плати спричинить додаткове залучення до державного бюджету за рахунок детінізації, економічного зростання і справедливого розподілу бюджетних ресурсів - близько 38 мільярдів гривень, повідомив журналістам міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Все прораховують не абстрактно, а виходячи з логіки ситуації в країні, - сказав міністр. - Близько 38 мільярдів гривень додатково буде залучено до бюджету... і така ж сума піде на виплати", - зазначив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував у наступному році в два рази збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 гривень замість 1600 гривень.

Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

За розрахунками Кабміну, мінімальну заробітну плату в Україні отримують близько 3,7 мільйона осіб.