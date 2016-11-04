Підвищення мінімальної зарплати не призведе до "зрівнялівки" - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час позачергового засідання уряду щодо розгляду проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", повідомляє прес-служба уряду.

"Жодної "зрівнялівки" не буде", - заявив прем'єр-міністр.

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Володимир Гройсман зауважив, що подібна інформація поширюється антидержавними політичними силами, які намагаються переконати суспільство, що підвищення мінімальної заробітної плати не відбудеться і є неможливим.

Прем'єр-міністр наголосив, що підвищення мінімальної заробітної плати є реальним.

"З 1 січня в Україні кожен працюючий громадянин буде отримувати не менше 3200 грн. Це реальність", - підкреслив він.

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн – є реальним кроком боротьби з бідністю, наголосив голова уряду.

За його словами, кошти на таке підвищення є в реальній економіці та не потребують додаткової емісії грошей.

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Уряд також відв'яже від показника мінімальної заробітної плати будь-яке зростання заробітних плат для чиновників, суддів чи прокурорів, зазначив прем'єр-міністр.

"Ми забезпечимо абсолютну соціальну справедливість", - підкреслив Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив і передав на друге читання до Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік без зміни макропоказників.

Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.