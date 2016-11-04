Економіка України в третьому кварталі зросла на 1,6% - Нацбанк

За оцінками Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту в третьому кварталі поточного року в річному вираженні, порівняно з третім кварталом 2015 року становило 1,6%.

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Про це йдеться в інфляційному звіті за жовтень, опублікованому на сайті регулятора.

НБУ нагадав, що прогнозує економічне зростання в 2016 році на рівні 1,1%, при цьому регулятор погіршив прогноз зростання ВВП у середньостроковій перспективі: у 2017 році - до 2,5% з 3%, до 2018 року - до 3,5% з 4%.

«Коригування прогнозу збумовлено переважно збільшенням негативного внеску чистого експорту. Водночас прогнозується порівняно високий рівень внутрішнього попиту», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зміни середньострокового прогнозу пов'язані з гіршою зовнішньою кон'юнктурою для українських експортерів порівняно з припущеннями попереднього прогнозу внаслідок істотного падіння цін на зернові та олійні культури.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2016 року в річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зріс на 1,4%, порівняно з попереднім, першим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного чинника – на 0,6%. Номінальний ВВП за підсумками другого кварталу становив 531,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину – 12,453 тис. грн.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на 2017 рік на рівні 2,5% при інфляції рік проти року у 8,5%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.