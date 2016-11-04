У Кабміні обіцяють зростання окладів бюджетників на 50%

Оклади бюджетних працівників у 2017 році зростуть у середньому на 50% через ініційоване урядом підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час Години уряду у Верховній Раді.

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«Зростуть оклади працівників бюджетної сфери. У середньому зростання становитиме 50%», - сказав Рева.

Він зазначив, що рівень оплати праці бюджетників залежатиме від кваліфікації та складності робіт. Так, зарплата дільничного терапевта вищої категорії віднесена до 13 розряду єдиної тарифної сітки становитиме від 4940 грн до 8475 грн із урахуванням надбавок. Фельдшер вищої категорії за 10 тарифним розрядом отримає від 3960 грн до 4230 грн.

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Також Рева повідомив, що тарифні розряди вчителів було підвищено на дві позиції. «Таким чином, рівень зростання оплати їхньої праці додатково враховуватиме підвищення з 1 січня 2017 року цього показника», - сказав Рева. За його словами, зарплата вчителя вищої категорії, якого віднесуть тепер не до 12, а до 14 розряду, з 1 січня становитиме від 5266 грн до 6841 грн. Вчителі без категорії – від 3960 грн до 4853 грн. «Тобто зарплата буде в 1,5-2 рази вища, ніж у тих, хто отримує мінімальну зарплату», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив і передав на друге читання до Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік без зміни макропоказників. Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.

Також із 1335 грн до 1600 грн буде підвищено оклад першого тарифного розряду, що приведе до підвищення зарплат працівників бюджетної сфери та підприємств, на яких використовується тарифна сітка.