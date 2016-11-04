Прожитковий мінімум в Україні вдвічі нижчий за його реальний розмір – міністр соцполітики

Законодавчо встановлений прожитковий мінімум в Україні в два рази нижчий за його реальний розмір, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час Години уряду у Верховній Раді.

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«Якщо у нас в січні 2014 року затверджений законодавчо прожитковий мінімум відрізнявся від фактичного лише на 11,5%, то зараз співвідношення приблизно 50 на 50», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив і передав на друге читання до Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік без зміни макропоказників.

Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.

Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

За розрахунками Міністерства соціальної політики, цього року реальний прожитковий мінімум має становити близько 2800 грн, а в 2017 році – 3200 грн.