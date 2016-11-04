Платники податків Тернопільщини за 10 місяців перерахували до Зведеного бюджету на 15,8% більше запланованого

11:27, 04 листопада 2016
Фінанси
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Місцеві бюджети з початку року отримали 1,728 млн гривень.

Загалом платники податків регіону за 10 місяців перерахували майже 2,9 млрд гривень / gazeta.zn.ua

Платники Тернопільщини за січень-жовтень 2016 року перерахували до Зведеного бюджету 2,872 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 15,8% більше від запланованого, додатково надійшло 392,6 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відрахування зросли на 14,4% або на 363 млн грн.

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Прогнозні показники по надходженнях до державного бюджету забезпечено на 109,9%, загалом скеровано 1,144 млрд грн. Зокрема, надійшло 489,8 млн грн податку на додану вартість, 127,8 млн грн податку на прибуток та 31 млн гривень акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 1,728 млн грн, що на 289,6 млн грн більше від  очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 566,7 млн грн або 48,8% більше коштів.

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