Уряд хоче відв'язати оклади чиновників, а також штрафи і збори від "мінімалки"

Уряд планує відв'язати оклади суддів, прокурорів і деяких чиновників, а також штрафи, збори і різні платежі від показника мінімальної заробітної плати, яка з 2017 року збільшиться вдвічі, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час Години уряду у Верховній Раді.

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«Необхідно зняти штучні обмеження зростання мінімальної заробітної плати, визначити її основну роль як нижньої межі оплати праці за відпрацьований повний робочий місяць», - сказав Рева.

Міністр навів приклад оплати праці судді місцевого суду, чий посадовий оклад становить 10 мінімальних зарплат. «З 1 січня через підвищення мінімальної зарплати оклад судді, якщо ми його не відв'яжемо, збільшиться на 16 тис. грн. Тобто найбідніші отримають 1600 грн, а суддя отримає відразу 16 тис. грн додатково. Тому потрібно припинити практику застосування мінімальної зарплати при визначенні схем посадових окладів окремих працівників, зокрема, суддів, працівників НАБУ, прокуратури, Рахункової палати, держслужбовців, Державного бюро розслідувань та інших», - сказав Рева.

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Також показник мінімальної зарплати використовується для нарахування штрафів, надання адмінпослуг, визначення суми судового збору, окремих податків, плати за ліцензії та іншого.

«Планується також зняти штучні обмеження. Якщо ми залишимо прив'язку до мінімальної зарплати, то, наприклад, сума, після якої настає відповідальність для корупціонерів, збільшиться в два рази», - додав Рева.

Міністр зазначив, що разом з проектом держбюджету до парламенту подано законопроект, що передбачає такі зміни щодо прив'язки до мінімальної зарплати.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 листопада поточного року затвердив і передав на друге читання у Верховну Раду проект державного бюджету на 2017 рік без зміни макропоказників. Відповідне рішення було прийнято в ході позачергового засідання уряду.

Макропоказники проекту бюджету було затверджено в червні поточного року. Вони передбачають зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за 1 долар.

Ключовою зміною в проекті держбюджету є підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.

Водночас Кабмін затвердив низку супутніх законопроектів і також направив їх на розгляд у парламент.