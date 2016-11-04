Гройсман: Досить людям жити на копійки, гроші на підвищення "мінімалки" в економіці є

Кошти, що дозволяють виконати рішення уряду про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн, в економіці є, тому підвищення зарплат не призведе до інфляційних процесів і запуску друкарських верстатів, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

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«Досить людям жити на копійки. Гроші в економіці є. Чому в українців така низька зарплата? Ми повинні виправити цю ситуацію, і ми її виправимо. Не лякайте людей, не вводьте їх у стан безвиході. Коли ви говорите про те, що сьогодні буде підвищення зарплати, а завтра буде інфляція, – не буде! Ситуація абсолютно контрольована. Досить лякати тим, чого не існує», – сказав Гройсман.

При цьому він нагадав, що разом із підвищенням зарплат уряд працює над створенням справедливої системи пенсійного забезпечення.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував наступного року вдвічі збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн. Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

За розрахунками Кабміну, мінімальну заробітну плату в Україні отримують приблизно 3,7 млн осіб.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, збільшення мінімальної заробітної плати додатково залучить до держбюджету близько 38 млрд грн за рахунок детінізації, економічного зростання та справедливого розподілу бюджетних коштів.

Як повідомив глава уряду Гройсман, підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн із 1 січня 2017 року є спільним рішенням уряду, президента і парламентської коаліції.