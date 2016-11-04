В НБУ прокоментували запуск внутрішньодержавної платіжної системи

«Що більше платіжних систем, то ринок більш конкурентоспроможний. Ми не бачимо в цьому чогось поганого. Оскільки для власників це бізнес, для населення – послуга. Тому ми всіляко підтримуємо подібні починання тих чи інших компаній, – запевнив Смолій «Апостроф», відповідаючи на запитання про можливість запуску внутрішньодержавної платіжної системи «Електрум пеймент сістем» до кінця 2016 року. – У нас є певні терміни, протягом яких ми зобов'язані дати відповідь. Або в разі зауважень до тих, хто подає документи, – їх додатково просять усунути або уточнити. Тобто процес узгодження має обмежені терміни і ми намагаємося в ці терміни вкладатися».

«В принципі, ми документи вже дивилися. І у нас зауважень немає. А всі інші питання – коли систему буде запущено, й інші нюанси – це більше департамент платіжних систем знає», – повідомила головний економіст департаменту фінансового моніторингу НБУ Наталія Лепестій.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2016 року почне працювати внутрішньодержавна платіжна система «Електрум пеймент сістем», яка забезпечить миттєві грошові перекази по всій країні і дозволить 98,5% населення швидко здійснювати весь спектр платежів без банку і з мінімальною комісією. Другим етапом стане поява електронних грошей, емітентом яких є державний Укргазбанк. У цьому ж банку населення отримає можливість цілодобово здійснювати платежі в електронних гривнях з реальним забезпеченням, робити грошові перекази, брати участь у мобільній комерції всіх операторів, а також у програмах лояльності з легальними фінансовими гарантіями. Е-гроші буде запущено одразу після отримання дозвільних документів, яких «Електрум пеймент сістем» очікує від НБУ до кінця 2016 року.

За словами економічного експерта Олександра Крамаренка, кілька фінансових компаній, «стоять у черзі» на узгодження правил своїх власних платіжних систем. «Наприклад, мало не по півроку і більше чекають рішень відповідного департаменту НБУ з приводу узгодження правил своїх платіжних систем ТОВ «Фінансова компанія «Юапей» і ТОВ «Електрум пеймент сістем», – написав Крамаренко в своєму блозі.