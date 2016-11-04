У Києві викрили конвертцентр із щомісячним обігом у 100 мільйонів гривень (фото)

У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого щомісяця складав 100 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Конвертцентр надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій.

«За 10-12 % від суми конвертування «центр» надавав послуги з легалізації незаконно отриманих коштів підприємствам реального сектору економіки», - зазначили в поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що до складу «конверту» входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.

Під час обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Крім того було конфісковано 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.

«На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти», - йдеться у повідомленні поліції.

За організацію та проведення фіктивного підприємництва ККУ передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.