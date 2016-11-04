У Нацбанку кажуть, що поки не оцінювали вплив подвоєної "мінімалки" на інфляцію

Національний банк України поки не оцінював вплив на інфляцію ініціативи Кабінету міністрів щодо підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати в 2017 році.

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Про це йдеться в інфляційному звіті за жовтень, опублікованому на сайті регулятора.

«Вагомою є невизначеність, пов'язана з намірами уряду щодо підвищення в 2017 році мінімальної заробітної плати більш ніж удвічі від поточного рівня. Оскільки ініціативу було оголошено напередодні затвердження макроекономічного прогнозу, а її докладні параметри ще не оприлюднено, ефекти запровадження цього заходу буде враховано в наступному інфляційному звіті», - йдеться в повідомленні.

НБУ також припускає, що ефект від скасування державного регулювання вартості соціальних продуктів може викликати вище, ніж прогнозується, зростання адміністративно регульованих цін. А більш суттєва корекція цін на сирі продукти харчування, ніж очікується в базовому сценарії, закладає певні ризики зростання інфляції вище цільового рівня в наступні роки.

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Регулятор зазначив, що в тривалій перспективі ключовими факторами для стримування інфляції відповідно до цільових орієнтирів залишаються зовнішня підтримка реформ, відсутність негативних шоків на зовнішніх ринках і ескалації бойових дій на сході України, і як результат - подальше покращення інфляційних очікувань.

«Відсутність цих факторів зумовлюватиме підвищення премії за ризик, девальваційний і додатковий інфляційний тиск. У цьому випадку повернення інфляції до цільового рівня вимагає проведення більш жорсткої монетарної політики», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував наступного року вдвічі збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн. Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. За розрахунками Кабміну, мінімальну заробітну плату в Україні отримують приблизно 3,7 млн осіб.