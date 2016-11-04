Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,57 за долар
13:44, 04 листопада 2016Фінанси
374
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3600/28,3770 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 4 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,55/25,57 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
Читайте такожНацбанк ослабив офіційну гривню до 25,59 за долар
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3600/28,3770 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4010/0,4020 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,5773 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 226 угод на суму 127,7 мільйона доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter