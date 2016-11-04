НБУ дозволив банку Тігіпка випускати електронні гроші

Національний банк України визначив «Таскомбанк» одним із банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей, і видав йому узгодження правил використання електронних грошей за передплаченими картками міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, повідомила прес-служба банку.

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«Отримана можливість дає право банку випускати віртуальні платіжні інструменти Visa і MasterCard без відкриття рахунку та ідентифікації клієнта, що дозволяє швидко та якісно проводити розрахунки та платежі як клієнтів, так і не клієнтів банку», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2016 року користувачі оплатили електронними грошима товари, роботи та послуги на загальну суму 1,8 млрд грн, що в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Довідка УНІАН. Електронні гроші - це одиниці вартості, які випускаються банком і надаються у власність користувачеві. Вони приймаються як засіб платежів іншими особами у вигляді грошових зобов'язань банку. Віртуальна передплачена картка міжнародних платіжних систем Visa/MasterCard не має фізичного носія, оскільки призначена виключно для оплати за товари та послуги, для переказу електронних грошей іншим користувачам - фізичним особам, у тому числі на картки міжнародної платіжної системи Visa та/або MasterCard.

Електронні гроші виражені виключно в гривні, сума електронних грошей, доступ до яких надає віртуальна передплачена картка, не може перевищувати 14 тис. грн.

«ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року і є середнім банком за обсягом активів. Ключовим власником банку є Сергій Тігіпко.