Українці можуть отримати січневі пенсії в грудні

Українці можуть отримати пенсії за січень 2017 року в грудні 2016 року, як це вже було торік, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

Читайте такожУкраїнці з січня зможуть оформляти пенсії в будь-якій точці України – Розенко

«Я не виключаю, що пенсійні виплати, які ми повинні забезпечити у січні 2017 року, ми будемо здійснювати до Нового року», - цитує Розенка прес-служба.

Тому віце-прем'єр доручив керівництву Пенсійного фонду своєчасно перерахувати пенсії для тих громадян, виплати яким зміняться у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії з 1 грудня поточного року на 10%, як заплановано в бюджеті на 2016 рік.

Читайте такожУ Кабміні обіцяють зростання окладів бюджетників на 50%

Як повідомляв УНІАН, соціальні стандарти в Україні з 1 травня зросли на 6%, як було передбачено у законі про державний бюджет на 2016 рік. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 5% – з 1074 грн до 1130 грн, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення збільшилися на 5% – з 1378 грн до 1450 грн.

З 1 грудня поточного року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1247 грн проти нинішнього рівня в 1130 грн.