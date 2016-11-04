Розенко повідомив, скількох українців торкнеться осучаснення пенсій 2017 року

Осучаснення пенсій громадянам, які отримують виплати вище прожиткового мінімуму, запланований урядом на наступний рік, може торкнутися 5 мільйонів пенсіонерів, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Для близько 5 мільйонів пенсіонерів процес осучаснення був заморожений ще три роки тому. Тому я сподіваюся, що найближчим часом спільно з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів відпрацюємо єдину модель осучаснення пенсій, яку ми зобов'язані реалізувати вже наступного року", - цитує Розенко прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні поточного року Розенко заявив, що Кабінет міністрів має намір провести перерахунок пенсій, розмір яких складає від 1 300 гривень до 3 000 гривень. На це необхідно було виділити додатково 8-10 мільярдів гривень.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, уряд має намір провести осучаснення пенсій за рахунок зростання надходжень від єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду на 7-10 мільярдів гривень після підвищення мінімальної зарплати 2017 року вдвічі.