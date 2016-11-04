Доходи бюджетів територіальних громад зросли більш ніж у 6 разів

Доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 9 місяців 2016 року зросли більш ніж у 6 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 4,98 мільярда гривень.

Про це йдеться в звіті, підготовленому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та поданому главою відомства віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубко на зустрічі з головами міських та сільських рад.

У звіті наголошується, що за 9 місяців поточного року доходи місцевих бюджетів населених пунктів, які не об'єдналися в територіальні громади, зросли лише в 1,4 рази – до 103,9 мільярда гривень.

Віце-прем'єр Зубко закликав населені пункти активніше займатися об'єднанням у територіальні громади, оскільки таким чином їх доходи будуть рости більш швидкими темпами, зокрема, через доступ до програм уряду на підтримку розвитку інфраструктури таких громад.

"Ви (населені пункти, які не об'єдналися в громади - УНІАН) сьогодні втрачаєте практично кожен день шанси конкурувати за інвесторів. Тому що (об'єднаним територіальним громадам - УНІАН) надходить субвенція державна, також їм надходять кошти від Фонду регіонального розвитку та інші можливості розвитку території", - сказав Зубко.

Як наголошується в матеріалах звіту Мінрегіону, якщо надходження від акцизів до місцевих бюджетів зросли за 9 місяців 2016 року на 55%, то такі надходження в бюджети територіальних громад зросли на 71%.

"Об'єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів територіальних громад на 1 жителя відповідної території. В середньому показник, у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2015 року, з усім об'єднаним громадам збільшився на 1100 гривень, з 518 гривень до 1620 гривень", - йдеться у звіті Мінрегіону.

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Як повідомляв УНІАН, протягом 2015 року в Україні було створено 159 об'єднаних територіальних громад, в яких 25 жовтня минулого року відбулися перші місцеві вибори.

Процес децентралізації влади, що передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, розпочався в Україні в 2015 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, на свій розсуд.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, надходження до місцевих бюджетів без урахування трансфертів у січні-червні поточного року зросли на 48,5%, або на 21,2 мільярда гривень, порівняно з аналогічним періодом 2015 року і склали 65 мільярдів гривень.