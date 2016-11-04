Нардеп-хакер із БПП задекларував біткоїнів на 76 мільйонів гривень

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Голубов вказав у своїй е-декларації 4376 біткоїнів, що наразі становить 75 969 110 гривень. Про це пише "Українська правда".

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Згідно з декларацією, Голубов придбав цю валюту 22 листопада 2012 року. За даними інтернет-бірж, станом на той день вартість одного біткоїна становила 11,77 долара, тобто 4376 біткоїнів обійшлися йому в 51 505 доларів. Сьогодні курс біткоїна становить понад 705 доларів, тобто біткоїни Голубова коштують 3 млн 086 130 доларів.

Голубов має у готівці 220 тисяч доларів, а його дружина – 280 тисяч доларів і 620 тисяч гривень. Крім того, у депутата є квартира площею 74,3 кв. м в Одеській області, у його дружини – квартира площею 43,9 квадрата в Одесі. Також Голубов задекларував оренду готельного номеру в Києві.

Дружина має автомобіль Nissan Maxima 2002 року випуску, сам депутат машин не задекларував.

Також він вказав у декларації торгову марку "голубов" українською і англійською мовою.

Своїм доходом у минулому році він вказав лише зарплату і компенсації від Верховної Ради на загальну суму 320 тисяч гривень.

Раніше Голубова звинувачували у розкраданні 11 мільйонів доларів з платіжних систем Visa і Mastercard. Він був засновником і керівником мережі cardplanet.com, на якій можна було отримати інформацію про власників карткових рахунків з різних країн світу.

Влітку 2005 року голубова заарештували і помістили у СІЗО. Про Голубова писали впливові західні видання, звинувачуючи його в масштабному криміналі, зокрема – Тhе Wall Street Journal.

Розслідування проти Голубова також проводили американські слідчі.

Однак через кілька місяців депутати від Партії регіонів Володимир Демехін і Володимир Макеєнко взяли Голубова на поруки. Невдовзі після цього український суд відмовив системам Visa і Mastercard в участі в судовому процесі, а ще через деякий час справу проти Голубова закрили.

До Верховної Ради Голубов був обраний депутатом від Блоку Петра Порошенка у 2014 році. Відомий також як засновник "інтернет партії" України.