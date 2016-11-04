Гривня йде на вихідні з курсом 25,58 за долар

У п'ятницю, 4 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,56/25,58 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 28,3720/28,3940 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3940/0,3990 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,5762 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 470 угод на суму 260,76 мільйона доларів.