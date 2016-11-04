Німеччина виділить Україні 72 мільйони євро допомоги - Нефьодов

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"2 дні в Берліні на переговорах із Міністерством економічного співробітництва і розвитку. Результат - 72 млн євро нової допомоги для України - для сталого економічного розвитку, регіонального розвитку, енергоефективності та допомоги внутрішньо переміщеним особам", - повідомив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що місія ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду в четвер розпочала роботу в Києві. Київ розраховує на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. до кінця цього року.