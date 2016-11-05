"ГлобалМані" не причетне до проведення операцій з переказу коштів в "ДНР" - депутати
13:02, 05 листопада 2016Фінанси
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ТОВ "Глобалмані" не причетне до фактів проведення операцій з переказу коштів в вересні-жовтні 2015 році на території "ДНР". Про це йдеться на сайті міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль".
Фото УНІАН
«За результатами узагальнення Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України VIII скликання «Депутатський контроль» наявної у нього інформації було встановлено, що ТОВ «ГлобалМані» не причетне до фактів проведення операцій з переказу коштів у вересні-жовтні 2015 року на території ДНР, які були виявлені в ході проведення власного розслідування МДО «Депутатський контроль, пише Апостроф.
Таким чином, МДО «Депутатський контроль» на даний час не вбачає підстав для реагування на роботу Товариства «ГлобалМані» з боку СБУ».
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