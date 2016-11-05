"ГлобалМані" не причетне до проведення операцій з переказу коштів в "ДНР" - депутати

«За результатами узагальнення Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України VIII скликання «Депутатський контроль» наявної у нього інформації було встановлено, що ТОВ «ГлобалМані» не причетне до фактів проведення операцій з переказу коштів у вересні-жовтні 2015 року на території ДНР, які були виявлені в ході проведення власного розслідування МДО «Депутатський контроль, пише Апостроф.

Таким чином, МДО «Депутатський контроль» на даний час не вбачає підстав для реагування на роботу Товариства «ГлобалМані» з боку СБУ».