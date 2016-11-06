Китай виділить Україні понад 5 мільйонів гривень на розвиток інклюзивної освіти

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зазначається, що грантові кошти від Китаю будуть спрямовані на розвиток науково-педагогічного експерименту, який дружина президента спільно з Міністерством освіти і науки реалізуватимуть в Запорізькій області у 2016-2019 роках.

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Нині із 600 шкіл регіону лише 51 - з інклюзивним навчанням.

«Таким чином, головним завданням проекту є максимальне включення дітей з інвалідністю в активні суспільні відносини шляхом створення інклюзивного освітнього середовища. Ключова перспектива проекту полягає в тому, що вже за три роки напрацьовані результати ляжуть в основу дорожньої карти запровадження інклюзивної освіти в усіх регіонах України», - йдеться у повідомленні.

Порошенко озвучила статистику, згідно з якою в Україні налічується 700 тисяч дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

«При цьому ми маємо дуже невтішну статистику: лише 10% із них навчаються в інклюзивних школах, а решта перебувають за межами соціалізації та повноцінного суспільного життя», - зазначила вона.

У свою чергу Цзяньчжун наголосив, що сьогоднішній договір – це не одноразова акція, а початок великої українсько-китайської співпраці в рамках благодійного проекту «Сяйво Шовкового Шляху».

Дружина президента подякувала голові Міжнародної торгової палати Великого Шовкового Шляху і висловила сподівання, що спільні зусилля допоможуть виховати серед «особливих» дітей відомих українських науковців, паралімпійських чемпіонів або митців.