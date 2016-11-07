Прибуток найбільшого банку Європи скоротилася майже на 50%

Британсько-гонконгська банківська група HSBC Holdings plc за підсумками перших дев'яти місяців поточного року скоротила доподатковий прибуток на 46,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року - до 10,557 мільярда доларів, повідомляє Прайм.

"Операційний прибуток банківської групи за звітний період впала в два рази, до 8,701 мільярда доларів. Чистий процентний дохід групи склав 22,945 мільярда доларів, знизившись на 6,2%. Виручка зменшилася на 18,8%, до 38,982 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

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За підсумками третього кварталу банк зафіксував падіння доподаткового прибутку більш ніж у сім разів, з 6,097 мільярда доларів до 843 мільйони. Операційний прибуток за три місяці в річному вираженні скоротилася в 24 рази, з 5,408 мільярда доларів до 225 мільйонів. Чистий процентний дохід склав 7,185 мільярда доларів, знизившись на 10,4%. Квартальна виручка скоротилася на 36,9%, до 9,512 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що на показники вплинув продаж бізнесу в Бразилії, а також реалізація програм зі скорочення витрат.

Група HSBC Holdings plc була утворена в 1990 році як компанія, що контролює діяльність існував з 1865 року банку HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офіси групи розташовані в 88 країнах.