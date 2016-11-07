Українці в жовтні продали валюти на $114 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в жовтні склав 113,9 мільйона доларів, що в 2,5 рази нижче показника чистого продажу за попередній місяць.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в жовтні банки продали готівкову валюту населенню на 65,1 мільйона доларів, купили – на 179 мільйонів доларів.

Згідно з наведеними даними, чистий продаж готівкової валюти населенням з початку року, в січні-жовтні, склала 2,421 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж валюти населенням України у вересні склала 283,4 мільйона доларів, у січні-вересні - 2,307 мільярда доларів.